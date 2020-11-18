Зеленський втрутиться в ситуацію з бунтами підприємців через РРО

Президент Володимир Зеленський і співробітники ОПУ візьмуть на контроль ситуацію з обов'язковим запровадженням касових апаратів (РРО).

Як заявив "Інтерфаксу " радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, глава держави висловив здивування тим, що ФОПи не можуть отримати від влади чіткого роз'яснення щодо РРО.

"Парламент, на нашу думку, повинен знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відстрочки застосування норм щодо реєстраторів розрахункових операцій. Цей конфлікт явно затягнувся і явно переходить зі сфери економічного діалогу в сферу чистої спекулятивної політики", – пояснив він.

За його словами, президент Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.

"Для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін і більш глибоко вивчити проблематику. Саме тому сьогодні президент екстрено вирішив провести відповідний селектор і отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", – вказав Подоляк.

Він додав, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відзначимо, в якості РРО можна використовувати як касові апарати, так і спеціальне безкоштовне програмне забезпечення. Його встановлюють на телефон, воно може видавати електронні чеки. Головне при цьому: і касовий апарат і додаток дозволяє враховувати обіги, а клієнтам дає можливість отримати чек (перевірити вартість, повернути товар або захистити свої права на якісний товар).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада монобільшість Верховної Ради вдруге провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відстрочку на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Того ж дня у центрі Києва виникли бійки учасників акцій протесту з поліцією: у будівлі Кабінету міністрів протестували підприємці та представники бізнесу "Кабмін на карантин!", А біля Верховної Ради протестували підприємці з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.