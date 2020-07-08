Зеленський вніс зміни в декларацію: вказав велику суму грошей

Президент України Володимир Зеленський вніс до декларації за 2020 рік дохід від продажу майна.

Така інформація випливає з його декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відзначається, що президент України отримав дохід на суму 14,47 млн грн. Згідно з інформацією, 2 липня майно Зеленського придбала Валентина Кисіль.

Зокрема, український лідер отримав 1,356 млн гривень від продажу земельної ділянки і 12,114 мільйона від продажу нерухомого майна. До того ж Зеленський не вказав, яке саме нерухоме майно було продано.

Декларація Зеленського (Сайт НАЗК)

Декларація Зеленського (Сайт НАЗК)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня Зеленський опублікував декларацію про доходи, які за рік склали 28,6 млн грн. До держбюджету глава України сплатив 3,6 млн грн. Також Зеленський позбувся акцій чотирьох торгових марок, зареєстрованих у РФ.

7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства.

Того ж дня НАЗК виписало Зеленському два адміністративні протоколи.