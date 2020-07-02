Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Смолія

Андрій Довгань Економіка 11:09, 2.07.2020 Оновлено: 12:07, 2.07.2020

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Проєкт документа під №3772 опубліковано на сайті парламенту у четвер, 2 липня.

"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Звільнити Смолія Якова Васильовича з посади Голови Національного банку України", – йдеться в тексті.

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія
rada.gov.ua
Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія
rada.gov.ua

Коли можуть звільнити Смолія

Щоб Смолія було звільнено, постанову Зеленського повинні підтримати депутати Верховної Ради. Згідно з інформацією на сайті Ради, це питання не було спочатку внесено до порядку денного у четвер, 2 липня. Однак голова ВР Дмитро Разумков може запропонувати депутатам окремо проголосувати за його розгляд на засіданні в четвер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

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