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Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Смолія

Андрій Довгань
Економіка
3,9 т.
Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Смолія

Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Смолія (Фото: колаж Обозревателя).

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Проєкт документа під №3772 опубліковано на сайті парламенту у четвер, 2 липня.

"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Звільнити Смолія Якова Васильовича з посади Голови Національного банку України", – йдеться в тексті.

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія rada.gov.ua

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія rada.gov.ua

Коли можуть звільнити Смолія

Щоб Смолія було звільнено, постанову Зеленського повинні підтримати депутати Верховної Ради. Згідно з інформацією на сайті Ради, це питання не було спочатку внесено до порядку денного у четвер, 2 липня. Однак голова ВР Дмитро Разумков може запропонувати депутатам окремо проголосувати за його розгляд на засіданні в четвер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

УкраїнаБанківська системанаціональний банк УкраїниЯків СмолійВолодимир Зеленський
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