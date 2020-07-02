Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Смолія (Фото: колаж Обозревателя).

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Проєкт документа під №3772 опубліковано на сайті парламенту у четвер, 2 липня.

"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Звільнити Смолія Якова Васильовича з посади Голови Національного банку України", – йдеться в тексті.

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія rada.gov.ua

Проєкт постанови Зеленського про звільнення Смолія rada.gov.ua

Коли можуть звільнити Смолія

Щоб Смолія було звільнено, постанову Зеленського повинні підтримати депутати Верховної Ради. Згідно з інформацією на сайті Ради, це питання не було спочатку внесено до порядку денного у четвер, 2 липня. Однак голова ВР Дмитро Разумков може запропонувати депутатам окремо проголосувати за його розгляд на засіданні в четвер.

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