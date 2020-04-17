Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе прожити без грошей Міжнародного валютного фонду. Однак, на його переконання, це робити немає для чого.

Таку думку він висловив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 17 квітня. За словами Зеленського, такий ризик є небезпечним для України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Чи може людина прожити без води тиждень? Так. А навіщо? З МВФ те ж саме. Навіщо нам так ризикувати і довести ситуацію до дефолту? Навіщо нам усі ці випробовування? Їх і так багато. Якщо у нас є така підтримка, вона для нас важлива. Якщо це було б у інші часи, ми могли би про це говорити – вигідно чи ні. Зараз це як кров, як організму", – зазначив Зеленський.

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За його словами, загалом Україна отримає допомогу мінімум у 8 мільярдів. Це кошти Світового банку, МВФ, Європейського Союзу.

Президент підтвердив, що вимогою МВФ для надання Україні чергового траншу було ухвалення закону про землю та банки. За його словами, продовження співпраці з МВФ відкриє двері для допомоги Україні з боку інших держав, адже це буде сигналом для всього світу, що нашій країні можна довіряти.

"Я майже щодня розмовляю з лідерами країн, з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Азербайджаном, Канадою, Німеччиною… Всі вони прив’язуються тільки до одного. Вони кажуть: буде (продовження співпраці України з МВФ. – Ред.) – підтримаємо. Десь це гуманітарна допомога, десь – пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України. Залежить від сигналу. Сигнал для них один – меморандум з Міжнародним валютним фондом. Це – про довіру до України", – наголосив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна зможе отримати транш від МВФ протягом трьох тижнів після остаточного ухвалення законопроєкту про банках.