Зеленський визначився з новим прем'єром: ЗМІ дізналися ім'я

Президент Володимир Зеленський запропонує парламенту призначити на пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні анонімні джерела. Ще, за словами співрозмовників видання, у середу Зеленський і керівництво Офісу президента буде проводити співбесіди та консультації щодо кандидатур інших членів уряду.

"Це не якась недовіра до Гончарука, а розуміння, що так чи інакше діяльність будь-якого міністра буде впливати на репутацію президента і він понесе відповідальність. Так сприймає суспільство", – пояснює причину співбесід міністрів одне з джерел.

Зеленський призначить Гончарука прем'єром

Що відомо про головне фаворита на посаду глави уряду:

Олексій Гончарук – магістр права (навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом). Працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів".

З 2005-го по 2008-й працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest, з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії. З 2008 року – арбітражний керуючий, засновник і керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, що спеціалізується на наданні юридичних послуг в сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

З 2009 року – голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам". Заступник генерального директора ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія".

На виборах до Верховної Ради у 2014-му балотувався від "Сили людей". Радник першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва. Голова третейського суду при "Союзі інвесторів України". З 2015-го по 2019-й - голова незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання (BRDO).

З 2019-го – заступник глави Офісу президента з економічних питань.

Алексей Гончарук president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, головним претендентом на посаду нового глави Кабінету міністрів називали заступника глави Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

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