Зеленський висунув низку претензій до МОЗ через боротьбу з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський зажадав пояснень від Міністерства охорони здоров'я щодо закупівель медичного обладнання.

Як передає пресслужба Офісу президента, на селекторній нараді з главою відомства Максимом Степановим у вівторок, 22 вересня, Зеленський поцікавився, чому не було витрачено виділених із бюджету 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для хворих COVID-19.

Також він запитав, чому з 2,9 мільярда гривень, виділених на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 мільйонів гривень.

Зеленський зажадав пояснити, чому досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, хоча на це було виділено 5,3 мільярда гривень бюджетних коштів.

"Уже в жовтні будуть готові перші 120 прийомних відділень з більш ніж 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – ні", – обурився президент.

Він також заявив, що в бюджеті повинні бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де найкращі вітчизняні вчені будуть займатися розробкою вакцин.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента повідомили, що українські лікарі отримають підвищену заробітну плату вже у кінці вересня. На це підвищення додатково було виділено 6 мільярдів гривень до кінця року.