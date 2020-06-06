Загроза дефолту в Україні на сьогоднішній день невелика.

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. "Мені здається, і у президента, і у прем'єра вже є розуміння, що дефолт дуже небезпечний для влади на цьому етапі. Вони не допустять", – заявив він.

За оцінками Данилюка, в даний час певні сили підштовхують країну до дефолту, щоб скористатися хаосом, який може встановитися в Україні.

Разом з тим він назвав об'єктивні причини, з яких влада намагатиметься за будь-яку ціну не допустити такого розвитку подій. Перш за все, це пов'язано з новими міжнародними кредитами.

"Дефолт – це банкрутство, а банкрутам грошей не дають. Зараз економіка падає. Єдине джерело фінансування – це запозичення. Це те, чого хотілося б уникнути, але в цій ситуації інших варіантів просто немає. Президент це дуже добре розуміє, тому що альтернативи немає", – переконаний Данилюк.

Зеленський відверне дефолт України – Данилюк

Повну версію інтерв'ю Олександра Данилюка скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 12 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подолала небезпека дефолту, незважаючи на сильну економічну кризу в усьому світі внаслідок боротьби з коронавірусом.