Зеленський відреагував на скандальне рішення Конституційного суду щодо декларацій

Президент України Володимир Зеленський заявив про цілеспрямовані дії "певних осіб" на підрив національної безпеки.

Так український лідер відреагував на рішення Конституційного Суду визнати незаконною кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Заяву він зробив під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Ми повинні терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення КС за поданням групи народних депутатів щодо окремих положень закону про протидію корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України. Справа не тільки в рішенні КС щодо антикорупційних органів, а в цілому – в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив національної безпеки", – сказав президент.

За його словами, потрібно не допустити, щоб це або будь-яке інше рішення Конституційного суду було використано ворогами України для дискредитації країни за кордоном.

Він також звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати можливий вплив на ухвалення рішень КС.

"Головні питання – чому взагалі виникло це рішення КС, які мотивації бачимо в цьому рішенні ми, яка законодавча база потрапила під рішення КС і чому. І, чесно кажучи, хочу сказати від себе – ці моменти впливу на роботу КС, тут я хотів би звернутися з проханням до наших правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які призвели до цього рішення. І в принципі, за останні місяці то, що ми з вами бачимо, роботу Конституційного суду, їх рішення і так далі", – заявив Зеленський в початку засідання РНБО.

Президент вказав, що доручив вже найближчим часом підготувати закони, які це узаконять. Розробкою вже зайнялася спецгрупа експертів.

"Система електронного декларування буде працювати, законопроекти повинні бути подані в Раду максимально швидко", – додав він.

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