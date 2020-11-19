Зеленський відреагував на петицію власників "євроблях"

Президент Володимир Зеленський завив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики розглянув низку законопроєктів щодо змін у митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів із європейською реєстрацією.

У такий спосіб голова держави відреагував на петицію щодо доступного розмитнення автомобілів, яка набрала майже 27 тисяч підписів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Серед пропозицій, що розглядалися, – законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) і проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706).

"За результатами проведеного обговорення комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалено рішення підготувати доопрацьований законопроєкт та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету із залученням до її роботи представників Кабінету міністрів України", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 45 нардепів від "Слуги народу" вирішили повністю скасувати акциз на ввезення машин, щоб "євробляхери" погодилися розмитнити свої авто.

Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №3704, який парламентарі передали на розгляд у профільні комітети Ради і планують ухвалити вже цього року.

2 вересня в Києві біля Верховної Ради зібралися активісти організації "Авто Євро Сила" ("євробляхи") з вимогою ухвалити проєкт закону №3704, який може здешевити розмитнення авто.