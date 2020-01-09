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9 січня • оновлено в 14:48
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Зеленський вирушить на економічний форум у Давосі

1.7т
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Президент Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Про це в Facebook повідомила виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк.

Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також глава "ДТЕК" Максим Тимченко.

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Цього року форум в Давосі відбудеться 21-24 січня.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Facebook Дар'я Каленюк

Президент Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У 2019 році Всесвітній економічний форум в Давосі стартував 22 січня.

  • Головною темою зустрічі була "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

  • Всесвітній економічний форум тривав до 25 січня. Його відвідали близько 3 тисяч представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
На рояле играть своей пипиской?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А зачем? Чтобы опять Менделиху отмазывать?
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