Зеленський ветував закон про закупівлю оборонної продукції

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №1793, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції.

"4 вересня 2019 року повернуто з пропозиціями президента", – свідчить інформація на сторінці закону на сайті парламенту.

При цьому текст пропозицій Зеленського з законом на сайті Верховної Ради відсутній.

Відповідним документом передбачалася кримінальна відповідальність за придбання продукції, робіт і послуг оборонного призначення, які не відповідають вимогам регламентів, якщо такі дії призвели до загрози заподіяння шкоди обороноздатності держави або спричинили тяжкі наслідки.

Зеленський ветував законопроект №1793, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції Верховна Рада

За порушення посадовою особою законодавства в сфері виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт або послуг оборонного призначення всупереч встановленим стандартам планувалося карати позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Такі ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або якщо вони призвели до зриву виконання військовим підрозділом оперативного завдання, загибелі людей чи інших тяжких наслідків пропонувалося карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років.

Зеленський ветував законопроект №1793, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народні обранці склали урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітети, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Зазначимо, що раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалене рішення, що кількість їхніх членів не може бути меншою за 5 осіб, але й не більшою за 34.

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