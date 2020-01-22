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22 січня • оновлено в 13:31
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У Давосі проходить економічний форум: з ким зустрінеться Зеленський. Всі подробиці

1.5т
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У швейцарському Давосі стартував ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум. Головна тема форуму – "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ".

Всього у відповідному заході візьмуть участь приблизно 3000 представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків зі 117 країн.

Зокрема, в Давос приїдуть глави держав і урядів України, США, Росії, Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та інших.

OBOZREVATEL веде текстову трансляцію Всесвітнього економічного форуму

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Президент Володимир Зеленський вже розпочав робочий візит до Швейцарії. У рамках заходу він проведе зустріч із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

Також глава держави зустрінеться з:

  • президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті;

  • керівниками компаній SOCAR і Cargill;

  • візьме участь в засіданні Національної інвестиційної ради.

13:00. Прем'єр-міністр Олександр Гончарук повідомив, що також планує низку зустрічей із іноземними партнерами. Він наголосив, що окрему увагу приділить залученню інвестицій в Україну.

Під час форуму обговорять:

  • питання розвитку нових технологій і можливі загрози від їх впровадження;

  • зміни клімату та захист біорізноманіття планети;

  • розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін;

  • проблеми охорони здоров'я;

  • питання професійного розвитку і майбутнє "ринку праці";

  • врегулювання військових конфліктів у "гарячих точках".

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Також на середу заплановано:

13.00. Звернення президента Європейського парламенту Давида Сассолі.

14:30. Обговорення торгової війни між США і Китаєм і її наслідків для світової економіки.

15:15. Розмова між главою Гонконгу Керрі Лем і політичним аналітиком Фарідом Закарією.

16:45. Звернення прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана.

17:15. Звернення президента України Володимира Зеленського.

19.00. Звернення президента Іраку Бархама Салеха.

19:30. Звернення Вселенського патріарха Варфоломія.

20:00. Виступ Білла Гейтса про уроки глобальної боротьби з бідністю, хворобами і кліматичними змінами.

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі.

  • Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

  • У 2019 році Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 22 січня. Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

  • Всесвітній економічний форум-2019 тривав до 25 січня. Його відвідали майже 3 тисячі представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків.

  • Нагадаємо, у 2019 році колишній кандидат у президенти України Ігор Шевченко жорстко осоромився в Давосі – він набрав безкоштовних шапок, які розповсюджувалися на вулиці.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Оксана Маркарова
Місце
Швейцарія Давос
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Куни Чан
Куни Чан
Независимость на коленях с протянутой рукой.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ЕПТ! ОДНА ГРАМОТНАЯ ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЖИЗНЬ. Всё что надо - признать исконно российский Крым российским. Будет и мир и инвестиции на десятки миллиардов без кредитов и спокойная сытая жизнь!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Зеленский на коленки, и клянчить. Все как обычно))
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Енсен Рома
Енсен Рома
Pyankovsky Alexey, а до Зеленского не так делали?
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