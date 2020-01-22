У Давосі проходить економічний форум: з ким зустрінеться Зеленський. Всі подробиці

У швейцарському Давосі стартував ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум. Головна тема форуму – "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ".

Всього у відповідному заході візьмуть участь приблизно 3000 представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків зі 117 країн.

Зокрема, в Давос приїдуть глави держав і урядів України, США, Росії, Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та інших.

OBOZREVATEL веде текстову трансляцію Всесвітнього економічного форуму

Президент Володимир Зеленський вже розпочав робочий візит до Швейцарії. У рамках заходу він проведе зустріч із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

Також глава держави зустрінеться з:

президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті;

керівниками компаній SOCAR і Cargill;

візьме участь в засіданні Національної інвестиційної ради.

13:00. Прем'єр-міністр Олександр Гончарук повідомив, що також планує низку зустрічей із іноземними партнерами. Він наголосив, що окрему увагу приділить залученню інвестицій в Україну.

Під час форуму обговорять:

питання розвитку нових технологій і можливі загрози від їх впровадження;

зміни клімату та захист біорізноманіття планети;

розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін;

проблеми охорони здоров'я;

питання професійного розвитку і майбутнє "ринку праці";

врегулювання військових конфліктів у "гарячих точках".

Також на середу заплановано:

13.00. Звернення президента Європейського парламенту Давида Сассолі.

14:30. Обговорення торгової війни між США і Китаєм і її наслідків для світової економіки.

15:15. Розмова між главою Гонконгу Керрі Лем і політичним аналітиком Фарідом Закарією.

16:45. Звернення прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана.

17:15. Звернення президента України Володимира Зеленського.

19.00. Звернення президента Іраку Бархама Салеха.

19:30. Звернення Вселенського патріарха Варфоломія.

20:00. Виступ Білла Гейтса про уроки глобальної боротьби з бідністю, хворобами і кліматичними змінами.

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

У 2019 році Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 22 січня. Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

Всесвітній економічний форум-2019 тривав до 25 січня. Його відвідали майже 3 тисячі представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків.

Нагадаємо, у 2019 році колишній кандидат у президенти України Ігор Шевченко жорстко осоромився в Давосі – він набрав безкоштовних шапок, які розповсюджувалися на вулиці.

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