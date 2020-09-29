Зеленський став вироком, – Портников про скандал довкола "Укрзалізниці"

Відставка Андерса Аслунда з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці" яскраво демонструє, що президентство Володимира Зеленського стало вироком українській державі.

Про це написав журналіст Віталій Портников у своїй статті для "Еспресо". На його думку, гучна відставка стала сигналом для ЄС про згортання українських реформ.

"На Заході стурбовані фактичною зупинкою українських реформ, олігархічним засиллям, прагненням некомпетентного Володимира Зеленського зосередити у своїх руках всю владу в країні – при тому, що колишній телевізійний комік і гадки не має, як цією владою розпорядитися. Розуміння відсутнє і у найближчого оточення Зелінського, всіх цих випадкових людей, які намагаються насолодитися моментом національного божевілля. А ось олігархи точно знають, як використовувати момент смути. І грабують країну. Але чому Захід повинен бути спонсором і адвокатом цього мерзенного банкету?" – запитав журналіст.

За його словами, лист Аслунда свідчить про це.

"Шведський економіст може дозволити собі не бути дипломатичним у виразах. Аслунд прямо пише про популізм і некомпетентність українського президента, атаки на професійних управлінців, про перешкоди і образи з боку Зеленського. І це характеризує не лише ситуацію у наглядовій раді "Укрзалізниці". Це характеризує всю ситуацію з управлінням у країні після президентських і парламентських виборів 2019 року. Зеленський став справжнім вироком Українській державі, про що він відверто попереджав", – сказано в матеріалі.

Портников підкреслив, що у аналогічній ситуації західних претензій екс-президент України Віктор Янукович міг би плюнути на цивілізований світ і звернутися за допомогою до президента Росії Володимира Путіна.

"У Володимира Зеленського такої можливості немає і ніколи не буде. Не буде навіть якщо він раптом капітулює перед російським президентом. Навіть така капітуляція його не врятує, бо для Путіна він чужа людина, яка не призначена з Кремля. А Путін дає гроші тільки своїм, чужих він карає, яку б лояльність вони до нього не виявляли. Якщо Зеленський не вірить – нехай запитає у вірменського прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Той йому все розкаже у подробицях, особливо зараз", – стверджує журналіст.

За його словами, наразі вибору у Зеленського немає і в українських громадян теж – за кого б вони не голосували.

"Доведеться або прислухатися до Заходу і повернутися до професійного управління країною, або опинитися на руїнах країни. Зеленський все одно втратить владу, більшість українців залишаться без засобів до існування, безпорадними і дезорієнтованими у епоху пандемії і під загрозою нового російського вторгнення. Так, може, варто схаменутися вже сьогодні, щоб не переживати запрограмований кошмар завтра?" – робить висновок Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці". За його словами, Зеленський і депутати від "Слуги народу" руйнують корпоративне управління у держкомпаніях.