Зеленський спростував вплив Коломойського на НБУ і банківський сектор

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що бізнесмен Ігор Коломойський не впливає на політику Національного банку.

Як сказав він в інтерв'ю The New York Times, опублікованому на сайті глави держави, Коломойський не є президентом, і виступати від імені президента чи уряду України він не може.

"Національний банк є незалежним. Монетарна політика і взагалі політика Національного банку на сьогодні незалежні. Вони мають повну підтримку від мене", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор.

"Дався він нам дуже складно, ухвалювали його дуже довго. Тут я хотів би, щоб міжнародні партнери проаналізували всі партії, які не голосували за цей закон. Мені здається, там є відповідь", – розповів президент.

На його думку, після ухвалення документу на банківський сектор "ніхто, включно з паном Коломойським, сьогодні не може впливати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня в другому читанні та загалом ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Тоді сам Зеленський у стінах Ради просив свою фракцію підтримати проєкт закону.