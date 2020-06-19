Зеленський зізнався, чим пишається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається українськими літаками державного підприємства "Антонов".

Про це український лідер написав у своєму Telegram-каналі. Він зізнався, що на літаках "Антонова" облітав усю Україну.

"Завжди почуваюся впевнено та безпечно на борту Ан-148 та Ан-74. Саме ці літаки входять в авіапарк українського президента. Вони поєднують унікальні знання та досвід українських авіаконструкторів. Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли піднімаюся на борт цих красенів", – сказано в повідомленні.

Зеленський пишається літаками АН

Самолет АН

Державне підприємство “Антонов” відоме на весь світ своєю продукцією, водночас невибагливою і надійною у використанні в різноманітних кліматичних та географічних умовах. Українські літаки недорогі як для купівлі, так і для експлуатації. До того ж ремонтопридатні. З 2015 року ДП входить до державного концерну “Укроборонпром”.

Самолет АН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня у Польщі спалахнув скандал через пафосне доставлення медичного вантажу з Китаю українськими літаком "Мрія". Виявилося, що влада країни організувала закупівлю засобів індивідуального захисту неналежної якості за в рази завищеними цінами.