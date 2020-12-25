Зеленський 'сидить у шпагаті': захотів вийти з 'Мінська', але не може через санкції ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би вийти з мінських домовленостей щодо ситуації на Донбасі. Однак після цього Європейський Союз може зняти санкції з Росії.

"Вважаю, що ми з мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії і представників ОРДЛО. Але особисто я б вийшов. Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно", – повідомив Зеленський у інтерв’ю "Фокусу".

За його словами, з деякими моментами Україна не згодна, тому влада пропише детальний план припинення війни. Для цього вже запропонували режим тиші та його дотримання, не звертаючи уваги на провокації.

"Вважаю, що перший крок зроблено. Далі – зустрічаються наші радники в нормандському форматі, готують зустріч лідерів. Вважаю, що ніхто не хоче закінчувати війну, крім України. Ні, європейські партнери теж хочуть. Тільки Росія не дуже поспішає, бойовикам це невигідно. Виходить проста ситуація, з якої треба знайти складний вихід", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL: Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: