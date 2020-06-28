Зеленський схвалив виділення грошей на ремонт місцевих доріг в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі.

Як повідомляє офіційний сайт президента, завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже в 2020 році.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету Києва) в залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці на 1 січня року.

Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про держбюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Також ці кошти можна буде направити на погашення і обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішнім і зовнішнім запозиченням, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, в розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.

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