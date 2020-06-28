Зеленський схвалив виділення грошей на ремонт місцевих доріг в Україні
Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансування дорожньої галузі.
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі.
Як повідомляє офіційний сайт президента, завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже в 2020 році.
Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету Києва) в залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці на 1 січня року.
Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про держбюджет України для відповідного місцевого бюджету.
Також ці кошти можна буде направити на погашення і обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішнім і зовнішнім запозиченням, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, в розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Протягом 2018-2022 років Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.
У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" розміром 19,5 млрд гривень.
Водночас уряд підтримав інвестиційний проєкт щодо траси Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.
Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт щодо траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.
Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його каденції в Україні добудують усі державні дороги.