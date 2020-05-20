Зеленський розповів, як в його кортеж проник "нахабний" журналіст

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання журналіста "Радіо Свободи" про пропозицію засекретити декларації деяких співробітників СБУ розповів про випадок, коли один з кореспондентів проник в його кортеж.

Про це глава держави сказав на прес-конференції 20 травня. "Іван Баканов нічого не боїться, все, що у нього є, він купив до політичної кар'єри, ще до того, як почав працювати в "Студії квартал 95". Ми дійсно приятелі, я знаю, що такого чесного ... Може не вистачає з точки зору досвіду, але він показав, що такого чесного глави СБУ в Україні не було", – відповів президент, а після звернувся до журналіста з розповіддю про те, як його колега проник в кортеж.

"Розповім про один випадок. Скажіть, чи є в світі хоча б одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст, прям всередині кортежу, знімаючи, або не знімаючи. Мені все одно. Чи є хоч один президент, коли особиста охорона каже, що так не можна, що нам робити? У світі не існує такого. Крім нахабства інакше це не назвеш. Навіть такі речі відбуваються. Між владою і журналістами не можна переходити на приватне і порушувати закон. Був такий випадок. щось не зробили батьки цих людей. баланс пан Ткач порушив", – заявив президент.

Ймовірно, мова йде про журналіста проекту "Схеми" видання "Радіо Свобода" Михайла Ткача.Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурор Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. У зв'язку з цим, там пообіцяли звернутися з цього приводу в НАПКА.

Також Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.