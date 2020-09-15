Зеленський розповів, як допомагає українцям подолати кризу

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд за допомогою програми дешевих кредитів 5-7-9% допомагає населенню подолати кризу.

Український лідер дав інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung. Він розповів, як Україна виходить із кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Президент відповів на запитання, як Україна повинна вийти з цієї кризи, переживши спад економіки.

"Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це ясно. Але ми розроблюємо кредитні програми, щоб допомогти людям і компаніям у цій кризі. Раніше ставки по кредитах були високі, від 20 до 25%. Тепер від 5 до 9%. Люди вже скористалися цими кредитами в еквіваленті 6 млрд гривень", – заявив він.

Зеленський визнав, що з настанням кризи багато людей в Україні втратили роботу, а експортні та імпортні компанії збанкрутували.

"У багатьох компаніях є обов'язкові відпустки і скорочення заробітної плати. Але, звичайно, коронакриза не обмежується Україною, вона зачіпає весь світ", – додав український лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Повний карантин буде згубним для економіки. З цим погоджується більшість опитаних OBOZREVATEL експертів. Зараз Кабміну потрібно робити максимум, щоб відновити роботу бізнесу й забезпечити українців робочими місцями. А ще місяць-два жорсткого карантину від вірусу не врятують, тільки відтермінують зараження, додає аналітик Максим Пархоменко.