Зеленський анонсував три етапи підвищення мінімальної зарплати

В Україні планується три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року – до 5,5 тис. грн, з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. грн.

Відповідні плани підтвердив президент Володимир Зеленський, прес-служба ОПУ.

Він зазначив, що перше підвищення відбудеться уже 1 вересня 2020 року після ухвалення Радою відповідного закону.

"Другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", – сказав він.

За словами президента, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив, що профспілки неодноразово порушували перед урядом та роботодавцями питання щодо підвищення рівня мінімальної заробітної платні. За його словами, нинішня інфляція фактично з’їдає мізерні доходи громадян, і варто було б підвищити мінімальну зарплату до рівня не нижче 6,5 тис. грн.

"Президент, коли йшов на вибори, задекларував подолання бідності. Підвищення мінімальних заробітних плат дозволяє нам наближатися до лінії зменшення бідності та її подолання", – зауважив Осовий.

Голова ФПУ також наголосив, що, за їхніми підрахунками, фонд оплати праці у структурі витрат на виробництво в Україні є дуже незначним – на рівні 5-8%, тоді як у європейських країнах це 25-30%, тому бізнес має ресурс для підвищення зарплат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року. Це питання розгляне Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня.

Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.