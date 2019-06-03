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Зеленський розніс ремонт доріг в Україні: "Укравтодор" відповів

1.2тЧитати матеріал російською

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак назвав частиною нової передвиборчої кампанії слова президента Володимира Зеленського про "міфічні дороги, які будуються і ремонтуються тільки у бурхливій уяві".

"Інавгураційна промова президента, на мою думку, – це вступ до наступної кампанії. Ми знаємо, що президент заявив про дострокові вибори до парламенту. Мені здається, що це частина нової кампанії", – повідомив Новак у інтерв’ю ЕП.

За його словами, "Укравтодор" продовжує свою роботу і змінює дорожню інфраструктуру.

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"У червні буде 2,5 року як я на цій посаді. Думаю, нам багато вдалося. Коли я думав про інші країни і свій досвід у ЄС, я не знаю іншої такої країни, де за два роки вдалося стільки зробити. По-перше, ми запустили будівельну машину. Вона працює повним ходом", – наголосив Новак.

"По-друге, створили прозору систему планування, фінансування, проектування будівництва та ремонту доріг. Додамо сюди і децентралізацію доріг, і Дорожній фонд. З одного боку, ми здійснили реальні кроки у відновленні доріг, почали масштабну роботу з будівництва і ремонту. З іншого боку, побудували фундамент для майбутніх проектів", – підсумував він.

"Укравтодор" продовжує свою роботу і змінює дорожню інфраструктуру

"Укравтодор" продовжує свою роботу і змінює дорожню інфраструктуру

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Да пока воровать не перестанут не будет ни стеклянных ни бетонных
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Bloomfield Alex
Bloomfield Alex
ЗеЗдеть - не мешки тягать ... посмотрим на Зе-дороги через 5 лет ... обещал везде стёклянные ....
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Новак кому ты чешешь? Что вы строите...показуха и закапывание средств как при совке...21 век и все все видят....2,5 года он на должности, нос высунь из кабинета потом вещай...яма на яме и ямой погоняет,...и вечный пиздежь как слов так и средств. Лапшу себе оставь. Есть с чем сравнивать наши дороги и европейские...воровать не надо..вот и все а не сваливать на выборы...мрази
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