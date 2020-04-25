Зеленський розміняв Нефьодова і Верланова на Саакашвілі – Бутусов

Президент Володимир Зеленський вирішив виконати умови політичних груп і погодився звільнити главу податкової Сергія Верланова і керівника митниці Максима Нефьодова. Їх роботу схвалювали міжнародні партнери, в тому числі і МВФ. Тепер же Зеленський хоче посилити переговори з США за допомогою експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який незабаром може отримати посаду віцепрем'єра з реформ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. За його словами, далеко не всі депутати від "Слуги народу" погодилися підтримати закон "Про банки" (унеможливить повернення ПриватБанку колишнім власникам і не дозволить виплатити істотну компенсацію за націоналізацію).

"Депутати незадоволені – хтось отримує "Центренерго","Укрнафту , реструктуризацію боргів, обласну владу, а решта чим гірше? Серед повторюваних депутатами, бізнесменами і їх політичними союзниками побажань був комплекс політичних питань, призначень, закриття деяких кримінальних справ , ну і серед іншого – звільнення керівництва фіскального блоку згідно із заявою ексміністра фінансів Уманського. і такі зобов'язань Зеленський на себе взяв", – написав Бутусов.

Нефьодов і Верланов користувалися підтримкою міжнародних фінансових і політичних установ, і збивати їх під час переговорів з МВФ було складним викликом. Буквально вчора, 23 квітня, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Верланов і Нефьодов незамінні. Однак сьогодні президенту довелося приймати рішення і виконувати поставлені умови. І через добу Марченко сказав, що його підлеглі втратили довіру людей.

"Хто саме став головним бенефіціаром ми дізнаємося після призначення нових начальників митниці та податкової. Думаю, що наслідки свого рішення, заради якого Зеленський зробив найвищу політичну ставку, він сам ще не усвідомлює в повному обсязі", – підсумував журналіст.

Що це дасть Зеленському на думку Бутусова:

президенту необхідно зрушити з мертвої точки відносини з США, Вашингтоном і Міжнародним валютним фондом. Зеленський вважає, що потрібна сильна фігура, яка посилить його позиції на переговорах з американцями, і Саакашвілі може забезпечити підтримка в США.

Саакашвілі – це бомба, яку можна упустити на будь-якого олігарха або міністра, він може створювати внутрішньополітичні ініціативи і перетворювати діяльність уряду в резонансні події на телеканалах.

Саакашвілі веде переговори про призначення Давида Сакварелідзе на пост глави Державного бюро розслідувань. У НАБУ працює Гізо Углава. З них теоретично можна спробувати сформувати новий силовий блок, хоча візит Сакварелідзе в ГБР це величезний ризик – структура не вибудувана, її ще належить зробити дієздатною.

Усунути конкуренцію на виборах. Саакашвілі на місцевих виборах не створюватиме свій особистий політичний проект, і стане агітатором партії.

"Віцепрем'єрміністр з реформ, за яким не закріплені в підпорядкуванні міністри і кадри, приречений на роль телевізійного спікера, слова якого будуть сильно розходитися зі справами. Йому потрібен апарат і повноваження, і президенту доведеться йому їх дати. Тобто у кого -то забрати ", – пише журналіст.

До речі, на засіданні фракції "Слуги народу" 24 квітня виявилося, що голосів за призначення Саакашвілі не вистачає. Потрібно як мінімум 190-200 голосів для того, щоб рішення вдалося прийняти, в той час як "слуги" готові були дати менше 170 голосів.

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