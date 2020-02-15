Зеленський розкрив плани з відбудови Донбасу

Президент Володимир Зеленський анонсував створення фонду "світового рівня" для відновлення інфраструктури Донбасу.

Таку заяву він зробив 15 лютого під час виступу на Українському ланчі в Мюнхені, повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський зазначив, що фонд буде об'єднувати в собі два "вікна". Перше - для міжнародних партнерів, організацій і фондів. Друге - для українського фонду, який буде залучати кошти приватного сектора та індивідуальних донорів.

За словами президента, основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проекти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш захищені верстви населення, подолання наслідків війни.

"Вперше такий фонд адмініструється спільно Світовим банком, Офісом президента і урядом України", - підкреслив Зеленський.

Крім того, як зазначив президент, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

"Закликаю наших міжнародних партнерів брати участь і разом зі мною розпочати фандрайзинг для відновлення і реінтеграції Донбасу", - резюмував він.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

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