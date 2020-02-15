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15 лютого • оновлено в 21:39
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Зеленський розкрив плани з відбудови Донбасу

1.7т
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Президент Володимир Зеленський анонсував створення фонду "світового рівня" для відновлення інфраструктури Донбасу.

Таку заяву він зробив 15 лютого під час виступу на Українському ланчі в Мюнхені, повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський зазначив, що фонд буде об'єднувати в собі два "вікна". Перше - для міжнародних партнерів, організацій і фондів. Друге - для українського фонду, який буде залучати кошти приватного сектора та індивідуальних донорів.

За словами президента, основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проекти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш захищені верстви населення, подолання наслідків війни.

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"Вперше такий фонд адмініструється спільно Світовим банком, Офісом президента і урядом України", - підкреслив Зеленський.

Крім того, як зазначив президент, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

"Закликаю наших міжнародних партнерів брати участь і разом зі мною розпочати фандрайзинг для відновлення і реінтеграції Донбасу", - резюмував він.

Зеленський розкрив плани з відбудови Донбасу

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Это русськамирцы раздолбали, не хотя быть Украиной, а всем миром восстанавливать теперь это надо в составе Украины? Они же так хотели в рассисю! Так может ботоксное пyйлo заберёт себе эти огрызки ордло как мечтал местный охлос?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
украинская сторона как больные на голову еще не коня ни воза а они какие то планы составляют,ни кто вам эти территории не вернет это уже всем понятно
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