Зеленський різко розкритикував роботу української митниці

Контрабанда відправила українську митницю в нокаут. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу, 4 березня, перед депутатами Верховної Ради.
"За два місяці невиконання держбюджету майже на 16 млрд гривень. 13 з них – провал надходжень від митниці. Можна сказати, що контрабанда відправила митницю в нокаут", - заявив Зеленський.
Зеленський скликав засідання Ради
5 канал
Глава держави також додав, що потрібно говорити не тільки про досягнення уряду, а й його недоліки.
Раніше, 27 лютого йшлося, що митниця зібрала 20,2 млрд грн. За даними статистики, в середньому вона збирає по 1 млрд грн в день різних платежів. При цьому план становить 28,8 млрд грн.
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