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4 березня • оновлено в 16:59
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Зеленський різко розкритикував роботу української митниці

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Контрабанда відправила українську митницю в нокаут. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу, 4 березня, перед депутатами Верховної Ради.

"За два місяці невиконання держбюджету майже на 16 млрд гривень. 13 з них – провал надходжень від митниці. Можна сказати, що контрабанда відправила митницю в нокаут", - заявив Зеленський.

Зеленський скликав засідання Ради

Зеленський скликав засідання Ради

5 канал

Глава держави також додав, що потрібно говорити не тільки про досягнення уряду, а й його недоліки.

Раніше, 27 лютого йшлося, що митниця зібрала 20,2 млрд грн. За даними статистики, в середньому вона збирає по 1 млрд грн в день різних платежів. При цьому план становить 28,8 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифровий трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці та штатний розпис.

У неділю, 8 грудня, в Україні офіційно запрацювала нова Державна митна служба.

Кабінет міністрів України підтримав порядок проведення електронних аукціонів для конфіскованих митницею товарів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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