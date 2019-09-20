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20 вересня • оновлено в 23:36
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Зеленський провів переговори з МВФ: подробиці

1.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з заступником директора Європейського департаменту МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

Як повідомила пресслужба глави держави, на зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Обговорювалася програма фінансової допомоги, спрямована на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки України.

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"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічному розслідуванні зловживань у банківському секторі", – заявив Зеленський.

Він додав, що співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

Зеленський провів переговори з МВФ

Зеленський провів переговори з МВФ

president.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. Цього разу мова йде про суму в $5 млрд доларів.

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Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Оксана Маркарова
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Без кредитов Украина не подымется! Важно, на что берут кредит. Если на развитие, то хорошо, если на проедание -то плохо!
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Upthefagsass Stuffthegrenade
Upthefagsass Stuffthegrenade
а процентів 90 виборців Зєлі чекають на оте кіношне "идите в жопу". І після кожної зустрічі Зєлі з цими благодєтєлями, на якій він їх не буде посилати в 4 літери, його виборці будеть розчаровуватись усе більше.
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