Зеленський провів переговори з МВФ: подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з заступником директора Європейського департаменту МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

Як повідомила пресслужба глави держави, на зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Обговорювалася програма фінансової допомоги, спрямована на підтримку макроекономічної стабільності і зростання економіки України.

"Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічному розслідуванні зловживань у банківському секторі", – заявив Зеленський.

Він додав, що співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

Зеленський провів переговори з МВФ president.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. Цього разу мова йде про суму в $5 млрд доларів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!