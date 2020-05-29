Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіної Георгієвої.

Як інформує пресслужба глави держави, Георгієва привітала прийняття закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.

Вона повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

"Дякую за стабільне партнерство і конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", – сказав Зеленський.

Георгієва і Зеленський на економічному форумі в Давосі в січні 2020 року. Ілюстрація censor.net.ua

Також сторони обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу в світі і в Україні. Зеленський підкреслив, що країна вже понад тиждень перебуває на плато захворюваності.

Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

"На жаль, статистика хворих за день в Україні залишається ще досить високою, але в той же час зростає кількість тих, хто одужав", – додав президент.

Зеленський провів переговори з МВФ про новий кредит

Як писав OBOZREVATEL, Україна розраховує, що МВФ схвалить кредитний пакет у розмірі $5 млрд на засіданні правління 5 червня, а перший транш складе $1,9 млрд. Україна буде повертати кредит МВФ під 2,6% річних, в той же час середня ставка становить 2,5%.