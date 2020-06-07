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7 червня • оновлено в 18:59
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Данилюк заявив, що Зеленський провалить свою місію і пояснив чому

4.3т
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Ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що у президента України Володимира Зеленського немає розуміння економічних питань.

"Але з такою кадровою політикою він гарантовано провалить свою місію". Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив ексміністр фінасів, колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

У цьому контексті він нагадав про скандал з "плівками" експрем'єра Олексія Гончарука.

"Проблема була тоді - коли ми посилаємося на плівки, записані в кабінеті прем'єра, – що і прем'єр не мав економічного розуміння. Мало того – він не мав економічної освіти, він не мав розуміння, як економіка працює", – зауважив Данилюк.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На його думку, президент Зеленський вирішив, що він один відповідає за все в країні, в тому числі за призначення членів уряду. Кандидатури міністрів вибираються за багатьма параметрами, але, "на жаль, професіоналізму серед цих параметрів немає", – заявив він.

"Якщо все сконцентрувати на собі з такою слабкою кадровою політикою - це рецепт катастрофи", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, 1 червня на засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили низку рішень з кадрових перестановок в Кабінеті міністрів.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Гостре Питання
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
Економіка України
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