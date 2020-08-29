Зеленський призначив заступником глави АМКУ дружину спонсора "Слуги": що про неї відомо

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Антимонопольного комітету Ольгу Музиченко. Її чоловік минулого року переказав на рахунок "Слуги народу" пів мільйона гривень, проте через проблеми з податками ці гроші йому повернули.

Наказ про призначення Музиченко опублікували на сайті глави держави. Біографії чиновниці досі немає на сайті відомства. Водночас у своїй декларації вона вказала чоловіка – Сергія Сендзюка. Як з'ясувало видання "Наші гроші", він минулого року безуспішно намагався фінансувати партію "Слуга народу".

Жінка також показала в декларації чотири квартири в Києві і трохи більше 100 тис. грн доходу за рік. Приблизно стільки ж заробляє і її чоловік. Джерело доходу – компанія "Система плюс", до відкриття якої має відношення сім'я заступника голови АМКУ.

Чоловік Музиченко має відношення до низки компаній. clarity-project.info

Декларація Музиченко. Назка

Примітно, що в судовому реєстрі є 396 документів у кримінальних справах, пов'язаних із зазначеною компанією. У розслідуванні "Головкому" йдеться, що "Система плюс" фігурує в скандалі через крадіжку цукру з Агрофонду (у межах зазначеної справи НАБУ затримало прокурора Олександра Колесника).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Володимир Зеленський змінив главу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом ("Альфа") Служби безпеки України. Його очолив Сергій Дусик, замінивши на цій посаді Олександра Устименка.