Зеленський призначив заступником глави АМКУ дружину спонсора "Слуги": що про неї відомо

Заступником голови АМКУ стала Музиченко, яка не має досвіду роботи в цій сфері
Чоловік Музиченко намагався перевести на рахунок партії "Слуга народу" велику суму грошей
Ольга Музиченко пов'язана з компанією "Система плюс"
Зеленський призначив нового заступника голови АМКУ. АМКУ
Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Антимонопольного комітету Ольгу Музиченко. Її чоловік минулого року переказав на рахунок "Слуги народу" пів мільйона гривень, проте через проблеми з податками ці гроші йому повернули.
Наказ про призначення Музиченко опублікували на сайті глави держави. Біографії чиновниці досі немає на сайті відомства. Водночас у своїй декларації вона вказала чоловіка – Сергія Сендзюка. Як з'ясувало видання "Наші гроші", він минулого року безуспішно намагався фінансувати партію "Слуга народу".
Жінка також показала в декларації чотири квартири в Києві і трохи більше 100 тис. грн доходу за рік. Приблизно стільки ж заробляє і її чоловік. Джерело доходу – компанія "Система плюс", до відкриття якої має відношення сім'я заступника голови АМКУ.
Чоловік Музиченко має відношення до низки компаній. clarity-project.info
Декларація Музиченко. Назка
Примітно, що в судовому реєстрі є 396 документів у кримінальних справах, пов'язаних із зазначеною компанією. У розслідуванні "Головкому" йдеться, що "Система плюс" фігурує в скандалі через крадіжку цукру з Агрофонду (у межах зазначеної справи НАБУ затримало прокурора Олександра Колесника).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Володимир Зеленський змінив главу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом ("Альфа") Служби безпеки України. Його очолив Сергій Дусик, замінивши на цій посаді Олександра Устименка.
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