Зеленський призначив свою людину до Наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради державного концерну"Укроборонпром".

"Призначити Абромавичуса членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою)", – йдеться в указі №402/2019, оприлюдненому на сайті Адміністрації президента.

Таким чином, Зеленський вніс зміни в ст.1 президентського указу від 17 березня 2014 №309 "Про членів Наглядової ради "Укроборонпрому".

"У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради державного концерну Ярослава Скалько та Ігоря Черкаського – абзаци третій і четвертий виключити", – йдеться у тексті.

Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський призначив Абромавичуса членом Наглядової ради "Укрборонпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

На посаду начальника Генштабу Збройних сил був призначений Руслан Хомчак. Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан, а його першим заступником став Сергій Трофімов.

Андрія Геруса Зеленський призначив Представником Президента України в Кабінеті Міністрів.

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