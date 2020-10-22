Зеленський сказав, що допоможе закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що закінчити війну на Донбасі допоможе запровадження вільної економічної зони на неокупованій частині.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, передає пресслужба Офісу президента.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони бачитимуть, що жити у вільній Україні краще", – зазначив Зеленський

За його словами, головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

"Режим "тиші" працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна", – сказав він.

Зеленський нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі у 2019 році. За його словами, бізнесу потрібно дати сигнал – інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними.

Президент пояснив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто цього не робитиме. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми контролюватимемо кордон, це буде повністю наша територія, коли там буде виведено всі війська", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другим запитанням для загального опитування в день виборів, 25 жовтня, буде: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

У пресслужбі Офісу президента пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов істотно вплине на темпи і концепції ефективної реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.

Згодом керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, у чому суть питання Зеленського.

Експерти ж вважають, що ідея президента з Донбасом не спрацює.

Згодом радник президента Олег Устенко додав, що в ОПУ вже давно почали розглядати варіанти створення вільної економічної зони на підконтрольних територіях Донбасу.