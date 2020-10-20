Зеленський пояснив, що принесе Донбасу вільна економічна зона

Роман Груша Економіка 11:23, 20.10.2020

Президент Володимир Зеленський заявив, що вільна економічна зона на Донбасі надасть регіону податкові і митні преференції.

"Вже сьогодні на вільних територіях Донеччини і Луганщини ми будуємо новий Донбас – сучасний, безпечний, заможний", – повідомив голова держави у ході щорічного звернення до українців з трибуни Верховної Ради.

"Щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії потрібні особливі економічні умови. Нам потрібна стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що включатиме в себе податкові і митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалася", – резюмував Зеленський.

Однак більшість українців не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі. Водночас вони дали позитивну відповідь на інші чотири питання президента Володимира Зеленського.

Питання Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL:

  • В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.

  • У ЗМІ оприлюднили формат, в якому проводитиметься опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.

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