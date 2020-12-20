Зеленський пояснив необхідність будівництва доріг у розпал пандемії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що будівництво доріг під час пандемії коронавірусу є важливим напрямом, тому що це допомагає автомобілям швидкої допомоги та рятувальникам добиратися швидше.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, текст якого опублікований на сайті Офісу президента. За словами глави держави, зараз люди побачили це.

"Інфраструктура – це вітрина. Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші ДСНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів", – сказав Зеленський.

За словами президента, 2020 року кількість зроблених в Україні кілометрів доріг перевищує показники 10 років.

"У нас є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні об'єкти", – зазначив глава держави.

Також Зеленський підкреслив, що крім доріг у країні побудували багато мостів.

"До речі, інфраструктуру будуємо, починаючи з повідомлення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста", – сказав він.

Нагадаємо, що на початку грудня 2020-го "Укравтодор" заявив про рекордну кількість відремонтованих та побудованих доріг – 3 926 км, або 10% всієї дорожньої мережі державного значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на 6 мільярдів гривень збільшив Фонд боротьби з коронавірусом, за рахунок якого раніше фінансували і "Велике будівництво" – у межах цієї програми також будували дороги.

Раніше владу критикували за те, що гроші, виділені на боротьбу з COVID-19, витрачаються на інші програми. Так, зазначалося, що за кошти фонду не купили жодного апарату штучної вентиляції легенів для важких хворих на коронавірус.