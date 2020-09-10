Зеленський пояснив, чому знизили "зелені" тарифи

Президент Володимир Зеленський пояснив, що "зелені" тарифи в країні знизили в рамках укладеного між Кабміном і інвесторами ВДЕ меморандуму.

Заяву про це він зробив під час візиту на Хмельницьку АЕС. За його словами, Україна реалізувала положення укладеного меморандуму щодо скорочення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на відновлювану енергетику.

"Що стосується відновлюваної енергетики, ви знаєте, який був раніше закон, зараз, правда, ми переголосували закон у Верховній Раді – знизили обсяги сонця і вітру", – сказав президент.

Також він додав, що зниження тарифів на 15% відбулося завдяки знаходженню компромісу між урядом і державою.

"В цілому у відновлюваній енергетиці на 15% у зв'язку з тим меморандумом, який підписаний був з ринком відновлюваної енергетики та керівництвом нашої держави, я маю на увазі і Кабміном", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня Кабмін підтримав проєкт меморандуму з виробниками "зеленої" електроенергії. Він передбачає зниження тарифів на продукцію сонячних і вітрових електростанцій на 15% і 7,5%.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв виробниками "зеленої" енергії погасити борги згідно з меморандумом.