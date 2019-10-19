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19 жовтня • оновлено в 12:22
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Зеленський посилив покарання за відмову возити пільговиків

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні громадян на автотранспорті.

"Президент України підписав закон "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян "№ 166-ІХ, прийнятий парламентом 3 жовтня 2019 року", – йдеться у повідомленні пресцентру Офісу президента.

Документ істотно збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян.

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Зокрема, законодавча ініціатива передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Таким чином, штраф за відмову перевозити пільговиків становитиме 850 гривень.

Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови в пільговому перевезенні, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги в суспільстві.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні громадян на автотранспорті

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні громадян на автотранспорті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутного таксі відмовився везти учасника бойових дій за пільговим посвідченням, а також обізвав його вбивцею.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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