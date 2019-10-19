Зеленський посилив покарання за відмову возити пільговиків

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні громадян на автотранспорті.

"Президент України підписав закон "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян "№ 166-ІХ, прийнятий парламентом 3 жовтня 2019 року", – йдеться у повідомленні пресцентру Офісу президента.

Документ істотно збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян.

Зокрема, законодавча ініціатива передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Таким чином, штраф за відмову перевозити пільговиків становитиме 850 гривень.

Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови в пільговому перевезенні, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги в суспільстві.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні громадян на автотранспорті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутного таксі відмовився везти учасника бойових дій за пільговим посвідченням, а також обізвав його вбивцею.

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