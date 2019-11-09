Зеленський пообіцяв стягнути кошти з Коломойського: про що мова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір особисто докласти всіх зусиль для повернення коштів, витрачених державою на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків.

Про це повідомляється на сайті президента. Відзначається, що 9 листопада президент підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави".

"Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників", – сказав Зеленський.

Зеленський намір повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих банків ZN.ua

Як відомо, в процесі очищення банківського сектора Нацбанк закрив десятки неплатоспроможних комерційних банків, а ПриватБанк, що належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, був націоналізований.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувана на суму 116,8 млрд гривень.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал