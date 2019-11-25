Продаж землі іноземцям: Зеленський пообіцяв українцям референдум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про продаж української землі іноземним особам та компаніям буде ухвалено лише у разі згоди на це народу, яка буде отримана на референдумі.

Своєю позицією глава держави поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке в понеділок, 25 листопада, опублікувала його пресслужба (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пишаємося, що прийняли закон в першому читанні. Проголосували за ринок землі. Це говорить про те, що кожен українець стане власником своєї землі. Як і обіцяли, перед другим читанням ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям. Про те, що він буде можливий лише після рішення референдуму. Референдум – це ще одна наша обіцянка. Ми ж говорили, що найважливіші рішення будуть обговорюватися з суспільством", – запевнив він.

Зеленський пообіцяв українцям референдум щодо землі

Президент також розповів, що хоче зменшити ліміт землі в одних руках після зняття мораторію на продаж.

"У наступному році ми плануємо – і це вже затверджено в новому бюджеті – виділити 4 мільярди на підтримку дрібних фермерів. Щоб вони ставали великими", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін розповів, що, швидше за все, референдум із продажу землі іноземцям проведуть вже після другого читання законопроєкту.

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