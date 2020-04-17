Головна Новини
17 квітня • оновлено в 22:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленський пообіцяв привабливі умови для українських заробітчан

4.5т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що багато українців, які повернулися з заробітків через COVID-19, захочуть залишитися в країні.

З такою заявою він виступив у п'ятницю, 17 квітня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пообіцявши, що держава буде підтримувати їх.

"Давайте подивимося на тих людей, які через коронавірус повернулися в Україну з Польщі, Румунії, Білорусі, Росії та інших країн, де вони працювали. Вони приїхали, це гарні робочі руки, люди кмітливі, міцні...

Вони зараз приїхали, ми запропонуємо їм такі програми, зокрема іпотечні програми, на які вони зможуть одразу відкрити свій середній або маленький бізнес", – заявив президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Він також пообіцяв допомогу бізнесу та людям, які постраждали від карантинних обмежень.

"Окремо уряд уже майже розробив велику програму підтримки малого та середнього бізнесу, найбільш нужденних, і тих, хто постраждає від коронавірусу, а також від економічної кризи.

На цю підтримку розроблена програма: там і спрощення податкового тиску, і кредитні канікули. Наприклад, у нас була програма "5-7-9" для малого та середнього бізнесу, який може отримати кредити під п’ять, сім та дев’ять відсотків. Поставили нове завдання: на наступному тижні покажуть відповідь – буде 3% точно", – сказав глава держави.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він наголосив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Робота в Україні Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
57
41
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а зачем им возвращаться?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир Миру
Мир Миру
Брехня, не встигне з пропозицією. В Європі скоро "плато", а за ним - спад хвороби.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Ну, якщо "оце" пообіцяло, можна не звертати уваги. Потім все одно скаже: "Я вам нічого не винен". Та нам від зевеля треба тільки одне - йди під три чорти, не доводь до гріха, бо виселятимемо весь кагал.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги