Зеленський пообіцяв новий аеропорт на Закарпатті за 2-3 роки

У Закарпатській області планують за 2-3 роки побудувати новий аеропорт, а зараз відновлять ужгородський.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в ході робочої поїздки до Закарпатської області. За словами глави держави, аеропорт "Ужгород" не працював з 2016 року.

Його планують оновити і за зиму відновити термінал.

При цьому Зеленський зазначив, що побудувати на цьому місці великий авіаційний хаб і продовжити злітно-посадкову смугу неможливо.

"Тому я знаю, що ми будемо будувати фундаментальний міжнародний сучасний аеропорт на Закарпатті. Де він буде? У нас є три варіанти", – сказав президент.

Він зазначив, що гроші на будівництво нового аеропорту на Закарпатті закладаються в бюджет на 2021 рік.

"Я думаю, десь через два роки, може, три, ми побудуємо новий аеропорт. А поки найголовніше, що у людей буде можливість з'єднуватися не тільки всередині України, а й подорожувати світом", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що реконструкцію аеропортів в основних українських містах у 2021 році включать до програми "Велике будівництво" і за 2-3 роки відновлять всі аеродроми, які потрібні Україні.