Зеленський пообіцяв МВФ "незалежного технократа" на посаді голови НБУ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що посаду голови Національного банку займе "незалежний технократ".
Про це йшлося під час його телефонної розмови з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, повідомляється на сайті Офісу президента. Голова держави запевнив, що до кінця тижня він запропонує парламенту кандидату на цю посаду.
"Це буде незалежний технократ, який продовжить незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України", – наголосив Зеленський.
Зокрема, він зазначив, що регулятор разом з урядом мають продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, що служитиме запорукою макроекономічної і фінансової стабільності та сприятиме економічному зростанню, а також відновленню банківського кредитування в Україні.
"Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яка може мати негативний вплив на інституційну спроможність та незалежність регулятора", – сказав Зеленський.
Також президент запевнив, що продовження співпраці з МВФ у рамках нової програми stand-by є важливим пріоритетом для країни.
Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" планують призначити нового голову Нацбанку в другій половині цього тижня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НБУ Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор чинився "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з посади глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада 3 липня відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконує Катерина Рожкова.