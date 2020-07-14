Зеленський пообіцяв МВФ "незалежного технократа" на посаді голови НБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посаду голови Національного банку займе "незалежний технократ".

Про це йшлося під час його телефонної розмови з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, повідомляється на сайті Офісу президента. Голова держави запевнив, що до кінця тижня він запропонує парламенту кандидату на цю посаду.

"Це буде незалежний технократ, який продовжить незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України", – наголосив Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що регулятор разом з урядом мають продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, що служитиме запорукою макроекономічної і фінансової стабільності та сприятиме економічному зростанню, а також відновленню банківського кредитування в Україні.

"Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яка може мати негативний вплив на інституційну спроможність та незалежність регулятора", – сказав Зеленський.

Також президент запевнив, що продовження співпраці з МВФ у рамках нової програми stand-by є важливим пріоритетом для країни.

Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" планують призначити нового голову Нацбанку в другій половині цього тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: