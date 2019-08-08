Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Легалізуємо азартні ігри": Зеленський зробив скандальну заяву

3.4т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Відповідне відео з виступом Зеленського було опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook.

За його словами, це буде розвивати туристичні курорти країни.

Новини
В Україні показали області-лідери за темпами зростання економіки

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України зростатиме на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік. Уже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", – підкреслив Зеленський.

Зокрема, глава держави заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

За словами президента, це буде розвивати туристичні курорти країни

За словами президента, це буде розвивати туристичні курорти країни

Як повідомляв OBOZREVATEL, водночас Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
8
18
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Северг Олег
Северг Олег
А Межпланетный шахматный конгресс ! Межпланетный шахматный конгресс то он забыл ! Ой ой... без это Украина не сможет стать лидирующей экономикой мира !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вова всего два месяца на посту президента, а ему уже есть что проигрывать.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
возьми денег столько сколько не жалко проиграть. и тогда от игры получаешь удовольствие не смотря на итоговый результат
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Северг Олег
Северг Олег
филипп филипыч, Да вот хрен там. У человека так устроена психика что он пойдёт отыгрываться. В Москве люди в автоматах за пятачки играли так что в итоге квартиры проигрывали... Поэтому у нас забота а народе и азартные игры запрещены, а у вас еврейская власть занялась привычным для неё делом - зарабатывать шекели на лопоухих украинцах. Давайте Украина, идите по граблям.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...