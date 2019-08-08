"Легалізуємо азартні ігри": Зеленський зробив скандальну заяву

Президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Відповідне відео з виступом Зеленського було опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook.

За його словами, це буде розвивати туристичні курорти країни.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України зростатиме на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік. Уже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", – підкреслив Зеленський.

Зокрема, глава держави заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

За словами президента, це буде розвивати туристичні курорти країни

Як повідомляв OBOZREVATEL, водночас Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

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