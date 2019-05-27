"Зеленський — політичний кабан": Кремль викрили в хитрості після виборів

Введені Україною санкції проти Росії тільки ускладнять для президента Володимира Зеленського прямі переговори з Росією.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив економічний експерт Олексій Кущ. За його словами, зараз в українського лідера є два "загоничі".

"Тобто Зеленський — це, умовно, такий політичний кабан, якого намагаються загнати в якусь незручну для нього позицію два загоничі. З одного боку – це діючі політичні еліти, які програли ці вибори... Ось вони зараз намагаються створити максимально негативний фон для входження Зеленського у владу, тобто якомога більше рогаток, вовчих ям, куди можна потрапити. А з іншого боку, зрозуміло, цим користується Російська Федерація, яка завжди використовувала внутрішньоукраїнський конфлікт між політичними елітами у своїх інтересах", — пояснив експерт.

Кущ додав, що зараз Росія за допомогою санкцій чітко маркує ті політичні сили всередині України, з якими вона готова вести переговори.

"Ми це побачили вже за осінніми санкціям минулого року, коли під санкційну політику з Російської Федерації потрапили навіть ті українські політики, які займали відверто проросійську позицію і на всіляких ефірах використовували проросійську риторику — і раптом несподівано вони потрапили до санкційного списку. Це говорить про те, що Росія показує у такий спосіб, що більше не буде миритися із ситуацією, коли, умовно кажучи, вдень деякі українські політики говорять про любов до Росії, до Пушкіна, а ввечері підбивають баланс стану своїх рахунків у західних банках, які наповнюються, зокрема, за рахунок використання преференцій, які вони мали за допомогою поставок тих же енергоресурсів з Російської Федерації", — пояснив економіст.

За словами експерта, також зараз Росія показує українському суспільству тих політиків, із якими вона бажає вести переговори — за допомогою їхніх візитів до Москви.

Путін і Зеленський

"Зрозуміло, що для РФ зараз потрібно максимально підвищити ціну вирішення цих проблем. Тому для Росії максимально вигідна та ситуація, яка зараз складається в нашій країні. Тобто внутрішньополітичний конфлікт між політичними силами, які заявляють приблизно одні й ті самі зовнішньополітичні, економічні позиції — прагнення в Європу, євроатлантична інтеграція. І на цьому конфлікті між цими силами створюється максимально зручний плацдарм для Кремля. тобто зараз Росія створює політичний плацдарм для входження в український політикум під парламентські вибори", — підсумував Кущ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський відкинув можливість ведення переговорів із РФ. На запитання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні.

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