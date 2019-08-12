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Зеленський приїхав на розбірки з бурштиновою мафією: відео-трансляція

15.8т Читати матеріал російською

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський приїхав до Олевська, Житомирської області з робочою поїздкою.

Як повідомила пресслужба глави держави, президент бере участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину в регіоні (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Також Зеленський представив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації.

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Зеленський розбереться з бурштинової мафією

Зеленський розбереться з бурштинової мафією

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівники Закарпатської, Львівської, Чернівецької та інших митниць, з якими Зеленський влаштував жорстку розмову, не були звільнені.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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