Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.

Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.

Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ. Детальніше про те, чому Кремль хвалиться домовленостями, а Україна втратила мільярди, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що втратила Україна:

АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.

"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.

Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.

Що отримала Україна:

Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;

Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.

У Росії угодами задоволені

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 31 грудня заявив, що всі питання щодо газу з Україною були врегульовані разом із припиненням взаємних претензій. Це означає, що ми втратили право вимагати $19,65 млрд у судах різної інстанції. При цьому сам контракт принесе нам всього $15 млрд, підрахували в Офісі президента.

Дмитро Медведєв facebook.com/Dmitry.Medvedev

Новини В ЄС оцінили нову угоду щодо газу України з Росією

"Газовий контракт на наступні п'ять років між Росією і Україною – це компроміс, який необхідно було знайти. Підписання документів показує, що навіть у найскладніших питаннях можна розмовляти і домовлятися", – заявив він.

Тут виникає три питання. Перше – наскільки реально було виграти позови? Друге – чи не було вигідніше відмовитися від такого контракту, де фактично українська ГТС залишається з мінімальним транзитом, і все-таки піти в суд? Третє – якщо Україна сама б відмовилася від контракту, чи можливо було в суді довести, що саме РФ винна в краху ГТС?

Сторони домовилися, що якщо всі пункти будуть дотримані, РФ за перший рік відправить через Україну 65 млрд куб. м газу, а далі – по 40 млрд протягом ще 4 роки. Це мінімум, на менше українська сторона погодитися не могла. "Газпром" наполягав на мінімальних обсягах, бо розраховує запустити "Північний потік-2" і продавати блакитне паливо в ЄС в обхід нашої території.

В.о. голови правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик впевнений, що саме цей пункт і є головним недоліком контракту. За нових умов бюджет, ймовірно, недоотримає 1 – 2 млрд доларів.

"Питання рентабельності не просте, адже сторони ще не домовились про ставку транзиту, ці консультації ще тривають. При поточних ставках, які ще можуть змінитися, к наступному році Україна отримає виручки близько 2 млрд дол., а в наступні по 1,3 млрд", – говорить він.

Експерт з енергетичних питань Іван Надєїн вважає, що Україна могла б досягти значно більш вигідних умов. І якби українська сторона зважилася б натиснути на монополіста, ми б мали всі шанси виграти, впевнений експерт.

"Але "Нафтогаз" і уряд – не приватна компанія. Будь-який європейський гравець ринку максимально б витискав з "Газпрому" ще більше, і він би виграв. Я думаю, і Україна б виграла. Але все-таки за нами стоїть народ, стоїть населення, і уряд обрав шлях меншої турбулентності, щоб отримати ці додаткові дивіденди. Це нульовий варіант для України, я вважаю. В цілому, він непоганий. Якби в 2016 році хтось сказав, що ми з "Газпрому" можемо витягнути ресурс і диктувати йому умови, ніхто б у це не повірив", – сказав він.

"Порішали" із Зеленським: про газ домовилися особисто з Путіним

"Нафтогаз" і "Газпром" до останнього не могли домовитися щодо новвих умов контракту. Росія постійно зривала переговори. Наприклад, ще в першій половині грудня в українській компанії заявили, що вже нібито досягли консенсусу, але в країні-агресорі відразу ж спростували "прорив".

Усе це тривало до тих пір, поки не пройшла зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським у рамках "нормандського формату". Вже тут глави держав прийшли до єдиного рішення. Таким чином, РФ у черговий раз натиснула на Україну, показавши, що навіть економічні питання вирішуються особисто з Путіним, а тему газу внесли в одну повістку з припиненням військових дій.

З урахуванням позиції України відмови від претензій за позовами – Зеленський міг особисто пообіцяти Путіну певні поступки в обмін на звільнення полонених і крихкий мир на Донбасі.

Але, як показала історія, Путін далеко не завжди виконує свої обіцянки і легко порушує будь-які угоди, навіть якщо вони завірені на міжнародному рівні. Чи варто було "дарувати" Росії майже $20 млрд і чи не занадто це висока ціна – покаже час. Але поки сміливо можна стверджувати: говорити про перемогу на переговорах із РФ передчасно. А ось Кремлю дали привід піднято по келиху шампанського.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram