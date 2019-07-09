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Зеленський пішов на серйозні поступки пенсіонерам ОРДЛО: що тепер буде

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Президент України Володимир Зеленський зважився на поступки пенсіонерам з окупованих територій заради отримання української пенсії та інших соціальних виплат.

Під час саміту Україна-ЄС у Києві він заявив, що переселенцям збільшать термін перебування на окупованих територіях з нинішніх 60 днів до року.

"Я загалом вам хочу сказати, які кроки ми запропонували, щоб Мінськ продовжився, і ми вирішили питання припинення вогню. Хочеться, щоб найближчим часом ми зупинили цю війну. Ви знаєте, щоб отримати пенсію, людина має раз на 60 днів (перетинати КПВВ для отримання пенсії. — Ред.)... Ми запропонували такий крок: будь ласка, давайте дозволимо людям бути людьми. Ми запропонували термін в 1 рік. Хоча я дуже хочу сподіватися, що через рік у нас не буде війни", — заявив Зеленський.

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Зеленський пішов на поступки щодо пенсій

Зеленський пішов на поступки щодо пенсій

Зазначимо, українцям для того, щоб отримати пенсію, в цьому році необхідно мати щонайменше 26 років стажу. Ця сама норма стосується і жителів непідконтрольних територій. Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати лише у Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Судячи з даних ПФУ, наразі перший показник становить близько 6 тис. грн. Це означає, що при середній заробітній платі і 35 роках стажу в цьому році пенсіонер може претендувати на виплату у розмірі 2,1 тис. грн. А при зарплаті близько 17 тис. грн, розмір пенсії складе приблизно 4,2 тис. грн.

Зеленський пішов на серйозні поступки пенсіонерам ОРДЛО: що тепер буде

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня пенсіонери, які мають 30 (для жінок) і 35 (для чоловіків) років стажу отримуватимуть виплати у розмірі від 2 тис. грн.

Наприклад, якщо пропрацювати 30 років із мінімальною зарплатою, наразі українці, молодші за 65 років, мають право на виплату у розмірі 1497 грн. Якщо ж є повний стаж і 65 років, згідно із законом пенсія має становити не менше 40% мінімальної зарплати — 1671 грн.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
пенсіїОРДЛО
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Дудко Олег
Дудко Олег
Достаточно того, что ненька тратится на снаряды, очень дорогие, которые туда посылает. Пусть ДНРовцы эти расходы Украине возместят.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Закрыть переходы, не пускать ватных скотов, пох на них
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H Ya
H Ya
Украина должна еще и содержать этих тварей? Тьфу. Шоб вы не доехали за украинскими деньгами, мрази.
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