Зеленський підписав зміни до нового Податкового кодексу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, законом зменшується ставка рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. Так, передбачено зменшити з 25 до 10% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин - бурштину.

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"Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу: до 31 грудня 2020 включно - у розмірі 5 відсотків; до 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 відсотків", - йдеться в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні президент вніс до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

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