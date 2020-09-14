Зеленський підписав закон, який розблокував 1,2 млрд євро допомоги від ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги у сумі до 1,2 млрд євро.

Як зазначається на сайті голови держави, законопроект № 825-IX Верховна Рада схвалила 25 серпня 2020 року.

Що передбачає документ:

кредитний ресурс ЄС буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реформи;

виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен;

меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги;

заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу.

Зазначені Меморандум та Кредитну угоду Україна та ЄС уклали 23 липня поточного року у Брюсселі. Підписанню документів передувало ухвалення Європейською радою рішення про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро, у межах якого Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня Європейська комісія погодила програму допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд гривень.

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